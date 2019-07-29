رسالة "إيجابية" من إيران إلى السعودية: فلنضع خلافاتنا جانبا

دبي، العربية المتحدة الإماراتية (CNN) – رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الإثنين، بدعوة مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن لافتا إلى أن هذه التصريحات تمثل "إشارة إيجابية" بالنسبة لطهران، وفقا لوكالة فارس.

وقال موسوي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "تعتبر إيران هذه التصريحات والبيانات إشارات إيجابية، فقد دعت الجمهورية الاسلامية مرارا وتكرارا الى حل القضايا بين الدول الاسلامية ودول المنطقة من خلال الحوار دون شروط مسبقة".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده ترحب بالتقارب بين الدول الإسلامية، كونها ترى أن هناك مصالح كبرى تجمعها، وأعداء مشتركين، وفقا لفارس.

ورأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تحقيق هذه المصالح يتطلب من دول المنطقة وضع خلافاتها جانبا، بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال موسوي إن وضع الخلافات جانبا سيمنع الدول غير الشرعية من استغلال الفجوة بين الدول الإسلامية والاستفادة منها، وفقا لما ذكرته فارس.

يذكر أن إيران كانت قد رحبت بدعوة مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة لإجراء محادثات بين البلدين ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية في هذا الصدد، وذلك عبر المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي.