ظريف لـCNN: لا يمكن استبعاد فرص حدوث كارثة في المنطقة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفض ما وصفه بـ"تعطش" حلفائه إلى "حرب بلا نهاية"، مؤكدا أن الدبلوماسية تعني الحكمة وليس الضعف.

ونشر ظريف عبر حسابه على موقع تويتر صورة لجزء من مقال لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عام في 11 سبتمبر/ أيلول عام 2017، ملقيا الضوء على جملة في المقال قال فيها بولتون إن "إيران لم تكسب حربا أبدا ولم تخسر أي مفاوضات أبدا".

وعلق ظريف قائلا إنه "على مدى آلاف السنين، استطاع الإيرانيون الصمود أمام كل اعتداء". وأضاف: "لكن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت 7 تريليونات دولار وأنهار من الدم في منطقتنا، في أكبر فشل لها منذ حرب فيتنام".

ووجه ظريف حديثه إلى ترامب قائلا: "اُرفض تاريخ الفريق ب المزيف وتعطشه لحرب أبدية"، مضيفا أن "الدبلوماسية تعني الحكمة وليس الضعف". ويطلق ظريف تعبير "الفريق ب" على بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.