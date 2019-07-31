"منعا لإراقة الدماء".. جدل حفل "مشروع ليلى" في لبنان يتصاعد بعد إلغائه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصاعد الجدل حول حفل فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، الذي كان مقررا إقامته في 9 أغسطس/ آب، وذلك بعد إعلان لجنة مهرجانات بيبلوس في لبنان إلغاء الحفل إثر تهديدات واعتراض على الفرقة.

ونسبت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى لجنة المهرجان بيانا جاء فيه: "في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية، أُجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض نأسف لما حصل، ونعتذر من الجمهور".

بينما قالت لجنة المهرجان، عبر صفحتها على فيسبوك، الثلاثاء، إنه "بغضب وحزن، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء حفل مشروع ليلى". وأضافت اللجنة أنه "باتفاق مع الفرقة قررنا أن سلامة الفنانين والجمهور يجب أن تبقى الأولوية الأولى".

من جانبها، قالت فرقة "مشروع ليلى"، في بيان، إن "الظروف التي مررنا فيها والتي انتهت بقرار لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية بإلغاء الحفل، كانت قاسية وضاغطة جدا. وقد شعرنا فيها بهشاشة الوضع في لبنان". وأشارت الفرقة إلى الحملة التي انطلقت ضدها بعد إعلان مشاركتها في المهرجان، مضيفة أنها "وصلت إلى حد التهديد المباشر وإهدار الدم".

بيان صادر عن فرقة مشروع ليلى من نحن؟ نحن فرقة لبنانية تأسست منذ 10 سنوات. كان أحد أهم أسباب فخرنا هو تعددنا.. فنحن من... Posted by ‎مشروع ليلى Mashrou' Leila‎ on Tuesday, July 30, 2019

ولم تتوقف الضجة بعد الإعلان عن إلغاء حفل "مشروع ليلى" وتصاعد الجدل حول الحريات والتسامح في لبنان، وانتقد العديد من المعلقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرار إلغاء الحفل وتهديد الفرقة.

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