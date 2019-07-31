إيران توجه رسالة جديدة للسعودية بشأن "الحوار".. وتأمل في تقلص "الفريق ب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الأربعاء، رسالة جديدة إلى المملكة العربية السعودية بشأن استعداد بلاده للحوار ورغبتها في إقامة علاقات مع دول الجوار، وذلك في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.

وقال ظريف: "أعلنا دائماً بأننا نرغب بإقامة علاقات مع دول الجوار، مضيفا أنه "إذا كانت السعودية مستعدة للحوار فنحن مستعدون دائماً للحوار ولم نغلق أبداً باب الحوار مع جيراننا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في أن "يتقلص أعضاء الفريق ب، ويقتصر على نتنياهو وبولتون". ويطلق ظريف تعبير "الفريق ب" على مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

واعتبر ظريف أن التوترات الحالية في المنطقة تعود إلى ما وصفه بـ"الإرهاب الاقتصادي الأمريكي"، في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران بعد أن قرر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.