دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأحد، أن السودان "يطوي صفحة حكم" الرئيس السابق عمر البشير وجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد الإعلان عن توصل المجلس العسكري وتحالف المعارضة لاتفاق على خطة تمهد لحكومة انتقالية.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "السودان يطوي صفحة حكم البشير والإخوان، ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول الى الحكم المدني"، مضيفا أن "الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود، ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".

وكان الاتحاد الأفريقي أكد، في بيان، السبت، أن المجلس العسكري وتحالف المعارضة "قوى إعلان الحرية والتغيير" اتفقا على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية، وذلك بعد وساطة الاتحاد الأفريقي.

ووصف تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الاتفاق بأنه "خطوة أولى سيكون لها ما بعدها"، وتعهد بإكمال المسيرة إلى "الحرية والسلام والعدالة" في السودان.