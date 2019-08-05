دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار بيان وزارة الداخلية المصرية حول سبب الانفجار الذي وقع قرب معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين، تساؤلات الكثير من المصريين، فيما دعا بعضهم إلى انتظار صدور بيان النيابة حول الحادث.

وكانت الداخلية المصرية قالت، في بيانها عن الحادث، إنه خلال "سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام".

مساء اليوم 4 الجارى وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ on Sunday, August 4, 2019

وعقب وقوع الانفجار، أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء النيابة إلى موقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام، وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث، لكن لم تُصدر النيابة نتائج تحقيقاتها بعد.

وامتدت آثار الانفجار إلى مبنى مستشفى معهد الأورام، وأعلنت وزارة الصحة أنها قامت بنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى، مضيفة أن مرضى المستشفى لم يتعرضوا لأي إصابات.

ونعرض فيما يلي مجموعة من التعليقات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الانفجار:

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