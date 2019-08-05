دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في منطقة المنيل بالقاهرة أمام معهد مستشفى معهد الأورام، فيما ذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار ناجم عن تصادم سيارات.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن عدد الضحايا بلغ 19 قتيلا و30 مصابا، وذلك بعد إعلانها عن مقتل 17 وإصابة 32 و"العثور على كيس أشلاء"، بحسب تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد. وأفادت وزارة الصحة بأن المرضى داخل معهد الأورام لم يتأثروا بالانفجار وجرى نقلهم إلى مستشفيات أخرى.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، حول الانفجار، الذي وقع الساعة 11:30 مساء الأحد، إنه "خلال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام".

وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء النيابة إلى موقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام، وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.