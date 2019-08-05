دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، الاثنين، أنها شنت 3 هجمات على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية العسكرية في المملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار (درونز)، وذلك بعد ساعات من خطاب لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وجه فيه تهديدات للسعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع إن "العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار نجران، والإصابة كانت مباشرة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وأضاف أن "العملية الثانية استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير وكانت الإصابة دقيقة". وتابع بالقول إن "العملية الثالثة استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى في مطار أبها الدولي بعسير، وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت ف تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وأوضح سريع أن "هذا الاستهداف يأتي تجسيداً لوعد قائد الثورة بالضربات الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف، وردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي كان آخرها 21 غارة خلال الـ48 ساعة الماضية".

وكان عبدالملك الحوثي دعا السعودية، في كلمة مساء الأحد، إلى وقف ما وصفه بـ"العدوان"، وقال إن "الاستمرار في العدوان، والاستمرار في التصعيد، لن يكون إلا نحو المزيد أيضاً من التصعيد من جانبنا، لأننا حينها لا خيار لنا إلا أن نتجه نحو التصعيد أكثر فأكثر كلما استمر العدوان في تصعيده".

وأضاف الحوثي: "نحن نأمل أن تصدق الإمارات في إعلانها الانسحاب، وإن كانت حاولت أن تغير حتى العنوان إلى عنوان إعادة الانتشار، إلا أن نصيحتي للإمارات هي أن تصدق، هذا لمصلحتها هي، لمصلحتها حتى على المستوى الاقتصادي".

جدير بالذكر أن السلطات الإماراتية نفت سحب قواتها المشاركة ضمن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن لدعم حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، المعترف بها دوليا، وأوضحت الإمارات أنه انسحاب لجزء من القوات وإعادة نشرها.