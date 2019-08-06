دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط التوتر المتصاعد في المنطقة، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، من الحرب مع إيران ستكون "أم الحروب"، معربا عن استعداد طهران للتفاوض مع واشنطن إذا رفعت العقوبات التي فرضتها على إيران ومسؤوليها.

وقال روحاني، خلال زيارة إلى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف للتضامن معه بعد فرض واشنطن عقوبات عليه، إن "السلام مع إيران هو أم السلام والحرب مع إيران هي أم كل الحروب"، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني

وأضاف روحاني أنه "إذا أرادت الولايات المتحدة يوما ما أن تتحدث إلى إيران فعليها أن تلغي العقوبات أولا". وتابع روحاني بالقول إنه "إذا قررت إيران أن تدخل في محادثات مع الأمريكيين فسيكون جواد ظريف هو من يتحدث باسمنا".

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن روحاني قوله إن "المتطرفين الأمريكيين والكيان الصهيوني والرجعية العربية يشكلون مثلث الشر، ويحاولون بشتى الأساليب إعاقة جهود إيران"، مضيفا: " كل خطوة نتخذها وننجح، يتدخلون (مثلث الشر) من جميع الجهات".

وحول التوتر في مياه الخليج ومضيق هرمز، قال روحاني إن "موقفنا هو الأمن في مقابل الأمن، المضيق في مقابل المضيق، السلام في مقابل السلام، والنفط في مقابل النفط". وأضاف أن "إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية بصاروخ إيراني رمز لاقتدار إيران، والسفن البريطانية منذ مدة طويلة كانت ترتكب أخطاء في الملاحة البحرية، وكنا نتغاضى عن ذلك".