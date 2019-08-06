وزير الشؤون الإسلامية السعودي عن تقبيل حاجة نيوزيلندية: قلوبنا قلوب بشر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبداللطيف آل الشيخ، تعليقا على الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتقبيله رأس حاجة من نيوزيلندا، أن ما حدث كان "تصرفا عفويا".

وكان وزير الشؤون الإسلامية السعودية يستقبل وفدا من حجاج نيوزيلندا من أهالي ضحايا المذبحة التي وقعت في مسجدين في مارس آذار الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 50 شخصا. وظهر الوزير في الفيديو متأثر بحديث وبكاء الحاجة النيوزيلندية ثم حاول مواساتها وقبلها على رأسها.

وقال عبداللطيف آل الشيخ، في مداخلة هاتفية مع قناة "العربية"، إنه رأى مشهدين محزنين خلال استقبال حجاج نيوزيلندا "أولهما شابة لا تتجاوز 25 عاما ومعها ابنها الرضيع الذي قتل أباه في المجزرة، والمشهد الآخر للمرأة العجوز التي جاءت منهكة ومتعبة وتسير متكئة على عكاز".

وأضاف أن "أي إنسان في قلبه رحمة وعطف يشعر بما تعانيه هذه المرأة التي فقدت زوجها في حادث الهجو على المسجدين". وتابع بالقول إن ما حدث في الفيديو المتداول "كان عفوياً" و"قلوبنا قلوب بشر وليست قلوب بهائم أو قلوب حجر".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه باستضافة 200 حاج وحاجة من ذوي ضحايا مذبحة المسجدين. وبدأ أهالي الضحايا، الجمعة الماضية، الوصول إلى المملكة العربية السعودية.

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