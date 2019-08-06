دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت الكاتبة والإعلامية السعودية سكينة المشيخص ضجة على وسائل التواصل، إثر مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، نفت فيها وجود عداوة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، بينما رأت أن "هناك عداء كبير من الفلسطينيين للسعوديين".

وأشارت المشيخص إلى زيارة وفد إعلامي عربي، بينهم سعوديون، إلى إسرائيل، في يوليو/ تموز الماضي. وقالت في حوارها مع الصحفي الإسرائيلي شمعون آران، إن "الزملاء الذين زاروا إسرائيل استفادوا بأن رأوا إسرائيل من الداخل"، مضيفة أنها "مستعدة لزيارة إسرائيل في المستقبل".

ورأت المشيخص أن "هناك عداء كبير من إخوتنا في فلسطين لنا كسعوديين، ولا أعلم ما هو مبررهم، خاصة أن السعودية هي ثاني دولة مانحة لهم، وأول دولة عربية مانحة لهم". وقالت: "إذا زرت إسرائيل في المستقبل، لا أريد أن أذهب إلى أماكن فيها عرب فلسطينيون".

وأكدت المشيخص أن "هناك تطابق كبير في المواقف بين دول الخليج وإسرائيل بشأن إيران وهذا واضح جدا بالنسبة للجميع، فهناك جبهة واحدة تهدد الشرق الأوسط بالكامل وهي إيران وأذرعها في المنطقة متمثلة بحزب الله والحوثيين".

وقالت المشيخص إن "ما صوروه لنا في الذاكرة العربية بأن إسرائيل عدو، هذه العداوة لم أتلمسها على أرض الواقع، لا توجد مشكلة سياسية ما بين المملكة وإسرائيل، لدينا قطيعة سياسية بسبب تبني المملكة للقضية الفلسطينية، ولكن لا توجد لدينا مشكلة سياسية".

وأضافت أن "إسرائيل لم تطلق علينا حتى رصاصة، ولم تزرع خلية تجسسية في أراضينا، ولم تفعل كما فعلت إيران". وتابعت بالقول إن "السلام مع إسرائيل ليس خسارة بل مكسب للجميع... وأعتقد أن فرصة السلام مع إسرائيل قريبة بإذن الله".

وأثارت مقابلة المشيخص مع الإذاعة الإسرائيلية ضجة على وسائل التواصل وموجة من الانتقادات الحادة لآرائها، ما دفع إلى الرد على حملة الهجوم عليها عبر حسابها على تويتر، ونعرض فيما يلي مجموعة من تلك التعليقات:

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