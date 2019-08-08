طريق "الأمير محمد بن سلمان".. خطوة جديدة لتكريم ولي العهد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وافق أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، على اقتراح أمانة مكة بإطلاق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على الطريق المؤدي إلى مكة من محافظة جدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الخميس.

ويبلغ طول الطريق 23 كيلومترا ويصل نقطة تفتيش الشميسي بالمسجد الحرام وتقام عليه عدد من المشاريع الاستثمارية التي تشرف عليها أمانة مكة.

وأتت هذه الخطوة تقديرا لجهود ولي العهد خلال فترة توليه المنصب في "تعزيز مسيرة التنمية والتطور" وفي خدمة الإسلام والعناية بالحجاج والمعتمرين، وفقا لواس.

وتستعد السعودية لبداية موسم الحج إذ استقبلت حتى الثلاثاء، أكثر من مليون و800 ألف حاج وحاجة، على أن يقف الحجاج في عرفات الجمعة.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان قد تولى منصب ولي العهد خلفا للأمير محمد بن نايف بأمر ملكي في يونيو/ حزيران من عام 2017.