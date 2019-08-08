القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، العثور على جثة جندي إسرائيلي، وبها عدة طعنات، في الضفة الغربية.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إن الجندي الذي لم يكشف عن اسمه، كان طالبا في مدرسة دينية تعرف باسم يشيفا.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه، أنه تم العثور على الجثة وبها عدة طعنات، تشير إلى أنه طُعن حتى الموت، مشيرًا إلى أنه تم اكتشافها في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس حول كتلة مستوطنات "غوش عتصيون" التي تقع على بعد حوالي عشرين كيلومتراً جنوب القدس.

وأضاف بيان الجيش، أن قوات الأمن والتي تشمل الجيش والشرطة الإسرائيليين، بدآ عملية مطاردة للبحث عن مرتكب الواقعة.