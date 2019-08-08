الحكومة السورية: الاتفاق حول شمال البلاد "عدوان أمريكي تركي"

أتلانتا، الوليات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعربت الحكومة السورية، الخميس، عن رفضها الاتفاق العسكري التركي الأمريكي لبناء "منطقة آمنة" في شمال سوريا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية الرسمية نقلاً عن مسؤول بوزارة الخارجية.

واعتبرت الحكومة السورية، حسبما ذكرت الوكالة، أن هذه الخطوة هي "عدوان على سوريا" وهجوم ضد "سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

ودعت الحكومة السورية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة "العدوان الأمريكي - التركي الصارخ الذي يشكل تصعيدًا خطيرًا ويشكل تهديدًا للسلام والأمن في المنطقة".

كانت الحكومة التركية، أعلنت، الأربعاء، أن المسؤولين الأتراك والأمريكيين وافقوا على بناء "ممر آمن" في شمال سوريا للنازحين السوريين، الراغبين في العودة إلى بلادهم.