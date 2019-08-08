أضخم 10 جيوش بالشرق الأوسط بعدد مروحيات الهجوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك في أن القوة الجوية باتت العامل الأبرز في الحروب الحديثة، إذ يمكنها أن تحول مسار المعركة بشكل جذري، لكننا في هذا التقرير سوف نسلط الضوء على عدد المروحيات الهجومية التي تمتلكها الجيوش فقط.

وبشكل مبسط المروحية الهجومية عبارة عن مروحية عسكرية تتسلح بصواريخ موجهة جو-أرض ومدافع آلية، وبعض المروحيات يمكنها حمل صواريخ جو - جو، وهي مصممة لمهاجمة الأهداف الأرضية، كالمشاة والمدرعات والدبابات.

وفي هذا الصدد نتطرق لما أورده موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشأن العسكري، حول أعداد المروحيات الهجومية التي تملكها أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحتل تركيا المرتبة الأولى بعدد 94 مروحية هجومية تليها إسرائيل بامتلاكها 48 مروحية هجومية، بينما حلت المملكة الأردنية الهاشمية في المرتبة الثالثة بعدد 47 مروحية هجومية.

أما في المرتبة الرابعة حلت كل من جمهورية مصر العربية والجزائر بامتلاك كل منهما 46 مروحية هجومية، وفي المرتبة الخامسة حل السودان بعدد 43 مروحية من هذا النوع، فيما تلته المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة بعدد 34 مروحية هجومية، متفوقة على العراق التي جاء تصنيفها في المرتبة السابعة بعدد 32 مروحية هجومية، وفي المرتبة الثامنة تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة بامتلاكها 30 مروحية هجومية، أما سوريا فاحتلت المرتبة التاسعة بعدد 28 مروحية هجومية، بينما احتلت دولة البحرين المرتبة العاشرة بعدد 22 طائرة هجومية.