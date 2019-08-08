الإمارات تسحب جزءا من قواتها في اليمن.. ما الأسباب المحتملة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حملت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية التصعيد الذي تشهده مدينة عدن، وناشدت التحالف بقيادة السعودية والإمارات بالضغط على المجلس لمنع أي تحركات عسكرية في المدينة.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان نشرته الخميس إن المجلس الانتقالي يتحمل مسؤولية "التصعيد المسلح" في عدن وما سينتج عنه من "عواقب وخيمة" تهدد سلامة المدنيين في المدينة.

وعبرت الحكومة عن رفضها التصرفات "غير المسؤولة" من قبل المجلس الانتقالي مشيرة إلى أنها وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل و"محاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش"، معبرة عن أسفها لعدم تحييد هذه المدينة عن دائرة الاقتتال.

وكشفت الحكومة اليمنية أنها ملتزمة بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين، وأشارت إلى أنه تعمل مع التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها عدن.

ودعت الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة التحالف ممثلا بالسعودية والإمارات إلى ممارسة الضغوطات على المجلس الانتقالي لمنع كافة أنواع التحركات العسكرية في المدينة، وإلزام التشكيلات الأمنية والعسكرية بالانضواء تحت مؤسسات الدولة.

وحذرت الحكومة اليمنية من أن هذا التصعيد لا يخدم إلا الحوثيين المدعومين من إيران ويشكل ضربة فادحة لجهود التحالف في اليمن.