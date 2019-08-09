دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الداخلية المصرية، تحديد هوية منفذ الهجوم الذي استهدف معهد الأورام في القاهرة الأحد، وأشارت إلى أنه ينتمي لحركة حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في بيان نشرته الخميس.

وكشفت الداخلية المصرية اسم المنفذ الذي يُدعى عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، وقالت إنه هارب من أمر ضبط وإحضار في إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018.

وكشفت الداخلية المصرية طريقة التوصل إلى هوية المنفذ، كاشفة أنها قامت بـ"مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته".

وإضافة إلى البصمة الوراثية، قالت الداخلية إنها تتبعت السيارة المستخدمة في الحادث وحددت خط سيرها قبل تنفيذ الهجوم وحتى سيرها عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل قبل أن تصل إلى الموقع المستهدف.

وكشفت الداخلية المصرية أسماء أعضاء الخلية العنقودية التابعين لحركة "حسم" وقامت باستئذان النيابة العامة لضبط هذه العناصر.

وقد ألقت قوى الأمن المصرية بالقبض على أحد العناصر ويُدعى حسام عادل أحمد محمد، مشيرة إلى أنه أحد عناصر الرصد والدعم بالحركة التي تنتمي للإخوان المسلمين.

وكشفت الداخلية المصرية عن مصرع اثنين من العناصر المطلوبة أثناء اشتباك بينهما وبين القوات الأمنية بعد أن كانا يحاولان الفرار، بالإضافة إلى مصرع 8 عناصر أخرى خلال مداهمة أحد "الأوكار" في الفيوم، و7 عناصر أثناء مداهمة وكر في منطقة الشروق.