دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بالرئيس الإيراني حسن روحاني لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى، فيما وصف روحاني العلاقات بين طهران والدوحة بأنها "ودية متنامية"، مؤكدا ضرورة زيادة ترسيخ العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

واقتصرت المعلومات الواردة في بيان الديوان الأميري القطري على أن الشيخ تميم أجرى الاتصال لتهنئة الرئيس الإيراني بالعيد، بينما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن روحاني قوله إن "بعض الدول الأجنبية تسعى وراء الترويج للفوضى في المنطقة أمام العالم، ما يجعل مشاكل المنطقة أكثر تعقيدا وخطورة".

وأضاف روحاني أن "إيران تولي أهمية كبرى إلى موضوع حماية أمن الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وتبذل قصارى جهدها في هذا السياق، كما ترى أن حماية الأمن في هذه المنطقة يضمن تنمية ومصالح شعوبها". وتابع بالقول إنه يمكن "توفير الأمن والاستقرار في منطقة الخليج من خلال التعامل وتضافر الجهود بين الدول المطلة على الخليج وفي إطار إجراءات أمنية مشتركة".

ورأى روحاني أن "التجارب التاريخية تشير إلى حقيقة أن تدخل الأجانب لم يسفر سوى عن المزيد من التوترات وتعقيد ظروف المنطقة". وقال إن إيران ترغب في "استمرار المشاورات مع الدول الصديقة من أجل تعزيز السلام والاستقرار وتنمية المنطقة". وأضاف أن "خفض التوترات في المنطقة يصب في مصلحة الجميع، ونحن نتطلع إلى أن يتفهم الأمريكيون أنهم اختاروا نهجا خاطئا، وعليهم أن يعيدوا النظر في تصرفاتهم".

في غضون ذلك، استقبل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في الدوحة، نظيره الإيراني جواد ظريف، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك، بحسب وزارة الخارجية القطرية. فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن ظريف يزور الدوحة لإجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين القطريين.