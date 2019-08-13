دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء، وفد الحوثيين برئاسة المتحدث باسم الحركة، محمد عبد السلام، وفقا لما ذكرته وكالة فارس الإيرانية.

وأشاد خامنئي خلال استقباله وفد الحوثيين بـ"إيمان وصمود ويقظة والروح الجهادية للشعب اليمني في مواجه عدوان وحشي وواسع"، وفقا لما ذكرته فارس.

وأشار المرشد الإيراني إلى أن "أي شعب مؤمن بالله وبالوعود الالهية سيكون النصر حليفه حتما ومن هذا المنطلق فان النصر لا شك سيكون حليف الشعب اليمني المظلوم والمجاهد"، حسبما ذكرت الوكالة الإيرانية.

وقدم خامنئي تعازيه بمقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الحركة، عبد الملك الحوثي، معبرا عن ثقته بأن "الشعب اليمني" سيبني "دولة قوية" في المستقبل، وفقا لفارس.

وتشهد اليمن توترات تصاعدت وتيرتها في الأيام القليلة الماضية بعد أن سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة، عدن، بعد اشتباكات مع الحماية الرئاسية في المدينة، والتي تمثل الحكومة اليمنية، وحزب الإصلاح.