الإمارات تسحب جزءا من قواتها في اليمن.. ما الأسباب المحتملة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت وزارة الخارجية اليمنية، الأربعاء، أن من الضروري انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المناطق التي سيطرت عليها في مدينة عدن، قبل الاجتماع الذي دعت إليه السعودية في الرياض.

وقال نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، إن الحكومة اليمنية تجدد ترحيبها بدعوة السعودية لعقد هذا الاجتماع في الرياض، لمناقشة آخر التطورات في عدن.

وأكد نائب وزير الخارجية اليمني على أنه من الضروري أن تنسحب قوات المجلس الانتقالي من المواقع التي سيطرت عليها في عدن، التزاما ببيان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والصادر بتاريخ 10 أغسطس/آب الجاري.

وطالبت الحكومة اليمنية بأن تسلم قوات المجلس الانتقالي الأسلحة التي استولت عليها خلال الاشتباكات الأخيرة وأن تعود القوات الحكومية إلى مواقعها في عدن.

وقال الحضرمي: "يتوجب أيضا إيقاف كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء والقيادات العسكرية والأمنية في كافة مناطق سيطرتهم (المجلس الانتقالي) بما فيها محافظتي عدن ولحج".

وكانت قد سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مقار الحكومة اليمنية والألوية العسكرية التابعة لها في عدن، إثر اشتباكات اندلعت الجمعة في المدينة.