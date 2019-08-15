دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، الخميس، على التطورات الأخيرة التي يشهدها اليمن، معربا عن قلق بلاده من الأحداث في هذا البلد، وداعيا جميع الأطراف لوقف الحرب وعدم "تمزيق النسيج المجتمعي" اليمني.

وقال وزير الخارجية القطري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، لا سيمنا الأوضاع في عدن".

وتابع محمد بن عبد الرحمن قائلا: "وإننا إذ نؤكد أهمية ضمان وحدة اليمن و صون مكتسباته و مقدراته و ضرورة منع تمزيق نسيجه المجتمعي، فإننا ندعو كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب و تجنيب الشعب اليمني العزيز مزيداً من المعاناة الإنسانية".

وتابع وزير الخارجية القطري في تغريدة أخرى قائلا: "فما يحدث في اليمن من كارثة إنسانية حقيقية خاصة في ظل التطورات الأخيرة يتطلب وقفة صادقة و صريحة من أطراف الصراع في اليمن في المقام الأول لوقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية المتزايدة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء من الشعب اليمني"، على حد تعبيره.

ويعتبر هذا التصريح الموقف القطري الرسمي على الأحداث التي شهدتها مدينة عدن خلال الأيام الماضية، بعد أن سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوب على مواقع الحكومة اليمنية في المدينة.