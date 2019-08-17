وزير الطاقة السعودي يكشف تفاصيل استهداف حقل نفط تابع لأرامكو

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الطاقة السعودية، خالد الفالح، استهداف الحوثيين لإحدى وحدات معمل الغاز الخاص بحقل الشيبة البترولي عبر طائرات "درون"، ما أسفر عن أضرار محدودة لم تؤثر على إنتاج وصادرات المملكة من النفط، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) السبت.

وقال الفالح إن الحوثيين استهدفوا إحدى وحدات المعمل عند تمام الساعة 6:20 صباحا حسب التوقيت المحلي للسعودية بطائرات مسيرة مفخخة، ما أسفر عن حريق تمت السيطرة عليه.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن الهجوم أسفر عن أضرار محدودة، ولم ينتج عنه إصابات بشرية، مشيرا إلى أن إنتاج المملكة وتصديرها من النفط لم يتأثرا بما وصفه بـ"العمل الإرهابي".

وعبر الفالح عن إدانة السعودية لما وصفه بالهجوم "الجبان"، لافتا إلى أن هذا العمل "التخريبي" هو امتداد لعمليات استهداف أنابيب النفط في المملكة وناقلات النفط قرب الفجيرة.

ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن استهداف المنشآت الحيوية في السعودية لا يستهدف المملكة وحدها بل إمدادات الطاقة للعالم أيضا، ما يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي.

وطالب الفالح المجتمع الدولي بالتصدي للجهات "الإرهابية" التي تقف خلف هذه الهجمات ومنها جماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، حسبما قال.

وكان قد أعلن الحوثيون في وقت سابق السبت، عن استهداف حقل ومصفاة نفط الشيبة التابعة لشركة أرامكو السعودية، عبر 10 طائرات مسيرة، وفقا لتصريحات صدرت عن المتحدث باسم الحركة.