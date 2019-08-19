دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين، أن آليات عسكرية تركية محملة بالذخائر اجتازت الحدود السورية وتتجه إلى مدينة خان شيخون جنوب إدلب لـ"نجدة الإرهابيين"، وذلك غداة دخول قوات النظام السوري إلى خان شيخون بعد معارك دموية عنيفة مع المعارضة المسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية قوله إن "آليات تركية محملة بالذخائر والوسائط المادية باجتياز الحدود السورية التركية، والدخول إلى مدينة سراقب في طريقها إلى خان شيخون لنجدة الإرهابيين المهزومين من جبهة النصرة".

وأضاف المسؤول بالخارجية السورية أن "هذا الأمر يؤكد مجددا استمرار الدعم اللامحدود الذي يقدمه النظام التركي للمجموعات الإرهابية". وتابع بالقول إن سوريا "تحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة أراضيها".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن قوات نظام الأسد دخلت مدينة خان شيخون، مساء الأحد، للمرة الأولى منذ فقدان السيطرة عليها في عام 2014، بعد معارك عنيفة مع فصائل المعارضة المسلحة. فيما أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الجيش يوسع نطاق سيطرته في خان شيخون.

وكانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية نقلت عن مصادر عسكرية قولها إن تعزيزات من قوات "الكوماندوز" التركية وصلت إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا، الأحد، بهدف توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة في الحدود السورية.