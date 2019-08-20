هكذا ردت ناشطة سعودية على سؤال أفيخاي أدرعي عن حزب الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت الناشطة الحقوقية السعودية، سعاد الشمري، على تغريدة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، حول حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أنه "أكبر خدعة".

وكان قد نشر أدرعي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "عندما ترون اسم حزب الله ماذا يخطر ببالكم؟"، مرفقا التغريدة لصورة لعلم الحزب.

وردت الشمري على تغريدة المسؤول العسكري الإسرائيلي قائلة: "أكبر خدعة باسم المقاومة.. مكنت إيران ودمرت لبنان"، على حد تعبيرها.

وكانت قد ظهرت الشمري في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي، وأثارت بذلك جدلا وردود فعل واسعة بعد أن قالت إن زيارة إسرائيل "حلم للكثير من السعوديين والخليجيين".

وتوافقت رغبة الشمري مع تلك الخاصة بالإعلامية السعودية سكينة المشيخص، والتي عبرت أيضا عن رغبتها بزيارة إسرائيل.