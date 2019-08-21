البرهان يؤدي القسم رئيساً للمجلس السيادي الجديد في السودان

(CNN)-- أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية، الأربعاء، كرئيس للمجلس السيادي السوداني الذي سيقود البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات.

وترأس البرهان المجلس العسكري الانتقالي المنحل، والذي تم تشكيله بعد عزل الرئيس عمر البشير من السلطة.

01:00 عمر البشير من قاعة المحكمة إلى مغادرته برفقة حراسة مشددة

وأدى معظم أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية، الأربعاء، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية. ويضم المجلس السيادي 5 أعضاء تسميهم المؤسسة العسكرية، و5 مدنيين تسميهم المعارضة، ومدني يرشحه الجنرالات والمعارضة.

من جانبه، أشاد سفير المملكة المتحدة في السودان عرفان صديق "بالإنجاز" قبل تعيين رئيس الوزراء المتوقع في وقت لاحق، الأربعاء. وكتب صديق تغريدة على تويتر ذكر فيها "يتقدم السودان نحو جعل "المدنية" حقيقة!".

وبالإجمال، هناك 11 عضوًا ولكن أحدهم كان خارج البلاد ولم يتمكن من حضور مراسم اليمين الدستورية.