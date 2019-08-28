عدن.. الحكومة والمجلس الانتقالي يستأنفان القتال للسيطرة على المدينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استأنفت القوات الموالية للحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، القتال في أجزاء من مدينة عدن، الأربعاء.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على المطار والقصر الرئاسي والمدينة، ولكن لا يمكن لـCNN التأكد من صحة هذه التصريحات بشكل مستقل.

وأكد مراسل CNN في عدن إن القتال تواصل في عدة أحياء من المدينة، إذ كانت تحاول قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية السيطرة على ميناء المدينة من أيدي المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان قد سيطر المجلس الانتقالي على مدينة عدن وبلدات من مدينتي أبين وشبوة خلال أغسطس/آب الجاري، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة على مناطق محورية وتتجه نحو عدن، وفقا لمراسل CNN في المدينة، ولم يوفر المجلس الانتقالي إجابات على أسئلة CNN حول هذه التطورات بشكل فوري.

ولم تنجح دعوات السعودية للحوار ووقف إطلاق النار بوقف الاقتتال بين الجانبين، رغم البيان المشترك الذي أصدرته الرياض وأبوظبي، وأكدتا فيه على قوة تحالفهما ودعم الحكومة اليمنية الشرعية.