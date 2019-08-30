أكاديمي إماراتي: شراكتنا مع السعودية صلبة كـ"الصخر"

واقع تعز المؤلم في اليمن تجسده رسوم جدارية في الطرقات

الإمارات تسحب جزءا من قواتها في اليمن.. ما الأسباب المحتملة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شدد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله، على أن الشراكة بين بلاده والسعودية صلبة كـ"الصخر"، وطالب بعدم الاستماع إلى "الخبراء في شؤون الخليج".

وقال عبدالله في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والإمارات صلبة كالصخر".

وأضاف الأكاديمي الإماراتي قائلا: "لا تلتفتوا إلى ما يقوله من يطلق عليهم الخبراء في الشؤون العربية والخليجية، لوسائل الإعلام".

وكانت قد أصدرت الإمارات بيانا، الخميس، أكدت فيه شن ضربات جوية على مواقع لما وصفتها بـ"الميليشيات الإرهابية" في اليمن بهدف حماية قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

وأشارت أبوظبي إلى أن غاراتها الجوية كانت "محددة" وجاءت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة حول استهداف الجماعات الإرهابية قوات التحالف في عدن.