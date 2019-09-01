القدس (CNN)-- اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسائل الإعلام الإسرائيلية بارتكاب "هجوم إرهابي ضد الديمقراطية الإسرائيلية"، وذلك في إطار انتقاده للتسريبات حول التحقيقات الجنائية الخاصة باتهامه بالفساد.

وانتقد نتنياهو، في بث مباشر على فيس بوك، السبت، الصحفي الإسرائيلي غاي بيلغ، ووصفه بأنه يخضع لسيطرة ما سماه "اللجنة الرباعية السرية" والتي تدير الإعلام في إسرائيل، على حد وصفه.

وشارك بيلغ في الكشف عن تسريبات خاصة بالتحقيقات التي يخضع لها نتنياهو.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي من المقرر أن يخوض انتخابات عامة مبكرة الشهر الجاري سبتمبر أيلول، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تعتزم نشر تسريبات، عشية الانتخابات للتأثير على نتيجتها وتغيير نتائجها، واصفًا ذلك بأنه "مخطط غبي تمامًا"، مضيفًا "يتحدثون عن الصحافة الحرة عندما يتم تجنيدهم بالكامل لشن هجوم إرهابي ضد الديمقراطية الإسرائيلية".

ويتهم نتنياهو وسائل الإعلام بانتظام، بالانحياز ضده، وغالبًا ما يستخدم خدمة البث المباشر في فيس بوك لنشر رسائله وتجنب وسائل الإعلام التقليدية.

ويواجه نتنياهو تهمًا محتملة تتعلق بالرشوة وخيانة الثقة في التحقيقات الجارية بشأن الفساد، في انتظار جلسة قادمة في أوائل أكتوبر تشرين الأول المقبل.