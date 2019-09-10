مصر تعلن القبض على 16 إخوانيًا "يهربون النقد الأجنبي للخارج"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، القبض على 16 شخصًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتي تصنفها الحكومة المصرية "جماعة إرهابية"، وذلك بعد رصد أجهزة الأمن إنشاء هؤلاء المتهمين لـ 3 شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي، وتهريب المطلوبين أمنيًا من مصر، وتنفيذ عمليات عدائية في مصر، حسبما ورد في بيان للداخلية المصرية.

وقال بيان الداخلية المصرية، إنه تم ضبط بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية وعدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية، والتي كان يستخدمها هؤلاء المقبوض عليهم في "تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم"، على حد وصف البيان.

وأضافت الداخلية المصرية، في بيانها، أن المتورطين في المخطط السابق الإشارة إليه عدد من قيادات الإخوان المسلمين الهاربين في تركيا.

وكانت أجهزة الأمن في مصر أعلنت، قبل أسابيع، الكشف عن خلية إخوانية لنقل الأموال بين الكويت ومصر عبر دول أخرى، أدارها عدد من المتهمين الموقوفين بمساعدة عناصر أخرى داخل الكويت وخارجها، وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط "خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان" خلال يوليو تموز الماضي.