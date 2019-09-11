محلل لـCNN عن استقالة بولتون: سنرى معانقة أكثر من إيران

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— وصف رون براونستين، محلل الشؤون السياسية بشبكة CNN، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون بأنه شخصية تميل إلى المواجهة أكثر.

جاء ذلك في تعليق لبراونستين مع الزميلة روزماري تشيرتش على CNN حيث قال: "اعتقد أن الجميع انتبه لهذا الثنائي المتضاد (ترامب وبولتون) منذ البداية، بالنظر إلى الصورة التي قدم فيها ترامب نفسه كمرشح رئاسي وخلال رئاسته".

وتابع المحلل السياسي قائلا: "كان بولتون يميل إلى التدخل (المواجهة) أكثر من ترامب، واعتقد أن هذا (استقالته) تعديل للمسار الذي سلكه (ترامب) من معانقة كوريا الشمالية في الوقت الذي يواجه فيه إيران، واعتقد أننا سنرى الآن المزيد من المعانقة للجانبين (مع إيران وكوريا الشمالية)".

ويذكر أن ترامب أقال، الثلاثاء، بولتون مشيرا في تغريدة له على تويتر أن ذلك جاء بناء على طلب من بولتون للاستقالة في الليلة السابقة، في تغريدة جاءت بعد ساعة واحدة فقط من إعلان البيت الأبيض، أن بولتون سيقدم بيانًا موجزًا إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو في غرفة اجتماعات البيت الأبيض في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.