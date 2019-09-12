دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأنه ينوي ضم منطقة غور الأردن إلى إسرائيل إن فاز في الانتخابات.

وقال الصفدي في مقابلة مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN: "هذا تصعيد جدي وخطير، وإن طبق فإنه سيقلل من شأن الأسس التي قامت عليها عملية السلام منذ العام 1991، وأن الباب أمام السلام الشامل مغلق، والناس سيفقدون الأمل، وحل الدولتين الذي سعى له المجتمع الدولي منذ سنوات لن تتسنى أمامه فرصة التحقق، وبالتأكيد العنف سيظهر للتعبير عن الإحباط وفقدان الأمل وهذا النوع من العنف نخشاه وسيترتب عليه تداعيات تتجاوز حدود الأراضي الفلسطينية.."

وتابع قائلا: "عندما تأتي وتقول إنك ستضم نحو 30% تقريبا من الضفة الغربية المحتلة وسحبت القدس من على الطاولة.. ماذا تبقى للحديث عنه؟ وعليه هذا وضع خطير للغاية وتقليل للجهود الحثيثة التي بذلها الأردن ضمن آخرين في المنطقة والمجتمع الدولي.."

وكان الديوان الملكي في السعودية رد، الأربعاء، على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، داعيا إلى "عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات".