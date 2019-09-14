الحوثي يتبنى استهداف أرامكو في بقيق بالسعودية بـ10 طائرات "درون"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تبنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، الهجوم الذي استهدف معمل شركة أرامكو النفطية السعودية، في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية، لافتة إلى ان الهجوم تم بـ10 طائرات مسيرة "درون".

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثي أن العملية أطلق عليها اسم "توازت الردع الثانية"، مضيفة أن "العملية هي إحدى أكبر العمليات التي تنفذُها قواتُنا في العمق السعودي وأنها أتت بعد "عملية استخباراتية دقيقة ورصد مسبق".

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت، السبت، استهداف معمل بقيق بطائرات دون طيار "درون" دون التطرق إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم، أو إن كان هناك ضحايا جراء ذلك.

ويذكر أن محافظة بقيق تمتد على مساحة حوالي 595 كيلومتر مربع من غوغان شمالا باتجاه الدمام وحتي محطة المايكروويف غربا ومن ساحل القرية إلي كوبري فرزان غربا باتجاه الرياض، وهي احدى مدن المنطقة الشرقية التي تشهد نموا عمرانيا متسارع ويبلغ عدد سكان المحافظة والقرى والهجر التابعة لها حاولي 70 ألف نسمة وفقا للموقع الرسمي للمنطقة الشرقية بالمملكة.