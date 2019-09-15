إعلام إيران يرد على اتهام بومبيو بالوقوف وراء هجوم أرامكو في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، تقريرا، ردت فيه على وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والتي وجه فيها الاتهام لطهران وتحميلها مسؤولية الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوكالة الإيرانية نافية اتهامات بومبيو مشيرة إلى أنه وجهها دون أي دليل، منتقدة تجاهل بومبيو لإعلان جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجمات، في بيان نشر عقب الهجمات بساعات قليلة.

وألقت الوكالة الإيرانية الصوء في تقريرها على أن ما وصفتهم بـ"الخبراء ووسائل الإعلام العالمية" يثقون بأن الحوثيين في اليمن لديهم القدرة على تنفيذ عمليات هجومية كالتي استهدفت معملين لأرامكو في منطقة بقيق في المحافظة الشرقية بالسعودية.

ويذكر أن جماعة الحوثي قالت وفقا لما نقلته قناة المسيرة التابعة لهم أن العملية أطلق عليها اسم "توازت الردع الثانية"، مضيفة أن "العملية هي إحدى أكبر العمليات التي تنفذُها قواتُنا في العمق السعودي وأنها أتت بعد "عملية استخباراتية دقيقة ورصد مسبق".