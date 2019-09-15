روحاني: أمريكا تدير "عملية حرب" من خلال دعم الإمارات والسعودية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني "وجود" الأمريكيين في سوريا واليمن بأنه "تدخل وغير شرعي وعدواني" في خطاب ألقاه، الأحد، قبيل مغادرته إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في ثلاثية تضم روسيا وتركيا للتباحث حول الصراع السوري.

وقال روحاني في كلمته التي نقلتها قناة برس تي في الإيرانية، إن "الوجود الأمريكي في سوريا يعد تدخلًا غير شرعي وعدواني"، معتبرًا أن ذلك التدخل "خلق اضطرابات في هذا الجزء من سوريا".

لم يتناول روحاني، في كلمته، الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، لكنه اتهم الأمريكيين بإدارة "عملية حرب"، من خلال "دعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ونقل الأسلحة، وتوفير المعلومات الاستخباراتية".

وفيما يخص الملف اليمني، ألقى الرئيس الإيراني باللوم على الولايات المتحدة، وما سماه "النظام الصهيوني" في انعدام الأمن في اليمن.

وتابع روحاني، "كل يوم يقتل الأبرياء في اليمن"، "الأمريكيون، بدلاً من إدانة أنفسهم وبدلاً من الاعتراف بتدخلاتهم في سوريا واليمن وغيرها من المناطق هي سبب كل المشاكل"، بدلاً من ذلك يلومون دولًا أخرى في المنطقة وشعب اليمن.

وأضاف روحاني: "إذا أردنا أن نحظى بالأمن في هذه المنطقة، فإن الحل هو إنهاء العدوان الأمريكي في هذه المنطقة. وأيضًا ، يجب وقف التدخلات الاستفزازية من قبل النظام الصهيوني".

وسيلتقي روحاني بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة، الاثنين، لمناقشة الصراع في سوريا.