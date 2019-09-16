المحكمة الدولية تتهم قيادي في حزب الله بمحاولة اغتيال مسؤولين لبنانيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال بيان للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان، إن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين، أزال السرية عن قرار، صدق فيه على اتهام بحق القيادي في حزب الله اللبناني سليم جميل عياش، فيما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت النواب اللبنانيين مروان حماده وجورج حاوي وإلياس المر في 2004 و2005.

وأضاف البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، الاثنين، أن القرار أسند 5 اتهامات لعياش، وهي "التآمر لارتكاب عمل إرهابي"، بالإضافة إلى "ارتكاب أعمال إرهابية"، والقتل العمد لـ"غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا"، كما اتهمته بقتل "إلياس المر ومروان حمادة و17 آخرين".

وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة، مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق عياش.

ووفق بيان المحكمة، يعني تصديق قرار الاتهام أن "قاضي الإجراءات التمهيدية توصل إلى اقتناع، استنادا إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة السيد سليم جميل عياش وأن ثمة أسبابا تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. وهذا ليس حكما بالإدانة، فالسيد عياش يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بدون أي شك معقول خلال المحاكمة"، حسبما نقلت الوكالة.

وأحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف إلى السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.

وتتهم المحكمة عياش بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.