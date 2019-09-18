الأردن تعلن إطلاق سراح 2 من مواطنيها كانا محتجزين في ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الخارجية الأردنية، إطلاق سراح اثنين من بين 3 محتجزين أردنيين في ليبيا.

وقال سفيان القضاة، المتحدث باسم الخارجية الأردنية، إن الوزير أيمن الصفدي، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي محمد الطاهر سياله الاسبوع الماضي، أبلغه خلاله بقرار حكومة بلاده، الإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين كانوا محتجزين لدى حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا.

ومن المنتظر أن يصل المواطنين الأردنيين إلى العاصمة عمان، مساء الأربعاء.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، عن أمله في الإفراج عن المواطن الأردني الثالث خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا استمرار جهود واتصالات الخارجية الأردنية للإفراج عن الأردني الثالث.