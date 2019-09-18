سفير السعودية بلندن عن إيران ومن يقف خلفه بصورة "شبه مؤكدة"

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—قال الأمير خالد بن بندر، سفير المملكة العربية السعودية في لندن، إن الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو في بقيق وخريص "مدعوم إيرانيا بصورة شبه مؤكدة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير السعودي للتلفزيون البريطاني BBC حيث قال: "نحن نحاول عدم التفاعل بصورة سريعة لأن آخر ما نريده هو المزيد من الصراعات في المنطقة"، واصفا ما حدث بـ"ضربة للعالم وللاقتصاد العالمي وليس المملكة العربية السعودية".

وتابع قائلا: "في الوقت الحالي نحن نحقق في الأمر، ونعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وبريطانيا وأي أحد يريد الانخراط في ذلك"، وذلك في إجابة على سؤال حول منفذ الهجوم.

ويذكر أن الحوثيين أعلنوا في بيان منسوب على قناة المسيرة التابعة لهم تبنيهم لهذه الهجمات، في الوقت الذي يركز فيه المحللون على أن إيران وراء ذلك، بالاستناد إلى صورة الأقمار الصناعية لآثار الضربات وعددها 17 تحديدا، تظهر وفقا لهؤلاء المحللين أن الصواريخ أتت من الجهة الشمالية (الأسهم الحمراء في الصورة) وهذا اتجاه إيران وليس من الجنوب (الأسهم الصفراء) وهي اتجاه اليمن.