هل نحن على شفا حرب بين السعودية وإيران؟ غوتيريس يجيب CNN

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال انطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة إن المجتمع الدولي لابد أن يتمتع بأعصاب حديدية للحيلولة دون وقوع حرب في الخليج يترتب عليها آثارا كارثية.

جاء ذلك في مقابلة مع الزميل فريد زكريا لـCNN، حيث قال: "إننا قلقون للغاية، وأرسلت بالأمس خبيرين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن 2231 لفحص الحطام (الآثار في بقيق وخريص) والتمكن من تحليل ما هي ومن صنعها وفي الوقت ذاته أنا اعتبر هذا تصعيدا خطيرا للغاية ادينه بالكامل ويحتاج إلى أعصاب حديدية من المجتمع الدولي للحيلولة دون حصول ما يمكن أن يكون صراعا ضخما في الخليج تترتب عليه نتائج دراماتية على مستوى العالم.."

وردا على سؤال إن كانت السعودية وإيران على شفا حرب؟ قال غوتيريس: "آمل لا، وأعتقد أن من المهم كما قلت تجنب صراع ضخم في الخليج ستترتب عليه نتائج كارثية على المنطقة وأيضا على العالم.."

ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، لوح بما وصفه "حربا شاملة" ستخوضها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية "حتى آخر جندي أمريكي" في حال وجهت الرياض أو واشنطن ضربات ضد بلاده.

جاء ذلك في مقابلة لظريف مع الزميل نيك باتون والاش لـCNN حيث أجاب ظريف على سؤال "ماذا ستكون تداعيات غارة عسكرية أمريكية أو سعودية على إيران الآن؟" قائلا: "حرب شاملة.. أنا أقدم تصريحاً جدياً حيال الدفاع عن بلدنا، وأقدم تصريحاً جدياً بأننا لا نريد حرباً ولا نريد الاشتراك في مواجهة عسكرية، فنحن نؤمن بأن مواجهة عسكرية مبنية على الخداع هي أمر مروع. سيكون هناك الكثير من الضحايا، لكننا لن نتهاون في الدفاع عن أراضينا".