دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لما يبدو أنه "أب يقوم بضرب وتعذيب ابنه الرضيع"، وأثار المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل غاضبة مستنكرة لما يقوم به الرجل البالغ، الذي ظهر في الفيديو والطفل الرضيع.

ونشر الإعلامي السعودي زياد بن سعد الشهري، مقطع الفيديو، وطالب في تغريدته، السلطات السعودية بمحاسبة الرجل الذي ظهر في الفيديو، وكتب على تويتر، "حسبي الله ونعم الوكيل، كم من أم وأب يتمنون طفل سنين! مثل هذه المقاطع لابد من نشرها للوصل له حتى وإن كان أجنبيًا، أعتقد ولكنه في بلدنا تطبق عليه قوانين البلد الإنسانية بريئة من أفعاله لا ديانة ولا عقل بشري أو حيواني يقبل به".

وتوالت ردود الفعل على تغريدة الشهري التي تطالب بمحاسبة هذا الرجل، فيما لم يتضح ما إذا كان الراجل الذي ظهر في الفيديو سعوديًا أم مقيمًا في الأراضي السعودية.

وطالت الانتقادات أيضًا مصور الفيديو، الذي سمح بتعرض هذا الطفل للاعتداء، من خلال هاشتاج #معذب_طفله على تويتر.

من جانبه قال خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، إن مركز بلاغات العنف التابع للوزارة يجري تحقيقًا لتحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع، وأضاف "يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف.. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه"، حسبما كتب في حسابه على تويتر.

وتضمن هاشتاج #معذب_طفله ردود فعل واسعة حول الفيديو، تطالب بالكشف عن هوية الشخص الظاهر في الفيديو، بل إن بعضهم تداول معلومات حول شخص يعتقد أنه من ظهر في الفيديو.