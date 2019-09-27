دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الجمعة، اتصالاً مع أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، في ثاني أيام تواجده على متن محطة الفضاء الدولية.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن هذه الخطوة الكبيرة لدولة الإمارات ما هي إلا البداية لرحلة من العمل الجاد في سبيل الوصول إلى ريادة الفضاء. وقال الشيخ محمد بن راشد خلال الاتصال مخاطباً المنصوري: "أنت فخر شعب الإمارات... وأنت الأول.. والأول دائما يُذكر.. ولكن أبشرك أن طوابير من بنات وأبناء الإمارات سيتبعون خطواتك لاستكمال المسيرة".

وأعرب الشيخ محمد بن راشد عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يترجم طموح مؤسس دولة الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في الوصول "من الصحراء إلى الفضاء". كما نقل الشيخ محمد بن راشد للمنصوري تهاني الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي للمنصوري وتمنياته له بالتوفيق في أول رحلة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، وكونه أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية.

ورأى الشيخ محمد بن راشد أن "ما يميز دولة الإمارات عن غيرها هو الإصرار على تحويل الأحلام إلى إنجازات وتحدي المستحيل"، وقال: "الجميع يحلمون.. ولكننا ننهض ونجتهد لتحقيق الحلم... وهدفنا القادم سيكون الوصول إلى المريخ... وأنا وأخي محمد بن زايد نؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك... البعض من حولنا قالوا هذا مستحيل... ولكن كلمة المستحيل لا يرددها سوى الضعفاء.. ولا وجود لها طالما امتلك الإنسان الإرادة"، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي.