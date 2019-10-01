إيران.. حكم بإعدام متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة

دبي، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، إن حكمًا بالإعدام صدر في حق متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن حكمًا آخر بالسجن 10 سنوات صدر في حق 3 متهمين آخرين.

وأشار غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، إلى أنه تم الاستئناف في حكم الإعدام، مما يعني أنه قد لا ينفذ.

وأوضح المتحدث باسم القضاء في إيران، أن أحكام السجن 10 سنوات صدرت في حق "علي نفرية" بالإضافة إلى تغريمه 55 ألف دولار في تهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الأمريكية، وهي نفس العقوبة الصادرة في حق "محمد بابا بور"، فضلا عن "أمير نسب" والمتهم بالتجسس لصالح بريطانيا، على حد وصف وكالة أنباء فارس.