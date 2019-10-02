هزاع المنصوري يلتقط صورة لمكة من الفضاء ويوجه تحية للسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، الأربعاء، صورة من الفضاء لمدينة مكة، موجها تحية للسعودية، وذلك خلال رحلته إلى المحطة الدولية للفضاء.

وشارك المنصوري متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، صورة لمكة من الفضاء، أثارت إعجابا واسعا على الموقع.

وكتب رائد الفضاء في تغريدته: "صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية".

وكان قد التقط المنصوري صورة من الفضاء لدولة الإمارات، الثلاثاء، ووجه رسالة مفادها: "من أسعد رائد فضاء إلى أسعد شعب، هنا التاريخ.. هنا الإمارات من الفضاء".

ويعد هزاع المنصوري (35 عامًا) أول رائد فضاء إماراتي يصعد إلى المحطة الدولية، حيث انطلق بصحبة الأمريكية جيسيكا مير، والروسي أوليج سكريبوتشكا، في رحلة غير مأهولة على متن مركبة Soyuz-MS 15 الروسية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.