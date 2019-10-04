المرجعية الشيعية العليا بالعراق توجه 4 مطالب للحكومة عقب المظاهرات

فوضى ما بعد داعش في العراق.. كيف يمكن أن يتكرر التاريخ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه علي السيستاني الذي يعتبر المرجعية الشيعية الأعلى في العراق، خمسة مطالب إلى الحكومة وذلك في تعليق على المظاهرات التي تشهدها مدن عراقية منذ الثلاثاء.

المطالب التي وجهها السيستاني في رسالة قرأها ممثله تتمثل بما يلي:

1- دعوة الحكومة للعمل وتحسين الخدمات الأساسية.

2- توفير فرص عمل للعراقيين.

3- انهاء الفساد وتحميل المسؤولية للعاملين في الحكومة ممن لا ينفذون واجباتهم.

4- دعوة لتشكيل لجان غير حكومية لتحديد ما هو المطلوب لمحاربة الفساد.

وأكد السيستاني في رسالته على رفض استخدام القوات الأمنية للقوة ضد المتظاهرين في الوقت ذاته أكد على رفض أعمال العنف كحرق مبان حكومية من قبل متظاهرين.

ويذكر أن عدة مدن عراقية تشهد منذ يوم الثلاثاء مظاهرات واسعة على الفساد الحكومي وأعداد البطالة العالية بالبلاد بالإضافة إلى النقص في الخدمات الأساسية، تطور الأمر لوقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل 34 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 1500 شخص وفقا لمصادر حقوقية بتصريحات لـCNN.