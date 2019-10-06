نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2019

فوضى ما بعد داعش في العراق.. كيف يمكن أن يتكرر التاريخ؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ارتفع عدد ضحايا المظاهرات التي تشهدها العراق إلى 100 قتيل و3991 مصابا، بحسب ما أكده عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية علي أكرم البياتي لـCNN.

ووقع العدد الأكبر من القتلى في العاصمة بغداد التي شهدت مقتل 60 شخصا، في الاحتجاجات التي اندلعت في بغداد وعدة مدن شيعية جنوب العراق ضد البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أن الحكومة العراقية "فقدت الأهلية بإدارة الحكم"، مطالبا قادة العراق بتحديد تاريخ لإجراء انتخابات مبكرة. وقال العبادي، مساء السبت، إن "ضمان انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جماهيرية واسعة هو مصداق لجدية القوى السياسية للاستجابة لدعوات الإصلاح التي يطالب بها الشعب".

الدعوة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة وجهها أيضا زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر، قائلا: "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي". كما دعا الصدر نواب كتلته البرلمانية "سائرون" بتعليق مشاركتهم في الجلسات البرلمانية.

وكان رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي أكد مشروعية مطالب المتظاهرين، قائلا في كلمة الجمعة الماضية إن "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة احترام سلطة القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار.