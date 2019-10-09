هل هناك صفقة بين ترامب وأردوغان لخروج أمريكا من سوريا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أهداف عملية "نبع السلام" التي أعلن في وقت سابق انطلاقها في شمال شرق سوريا.

وقال الرئيس التركي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "وبعملية نبع السلام سنقضي على خطر الإرهاب الموجه نحو بلدنا، وسنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التي سنشكلها".

وأضاف أردوغان في نفس التغريدة قائلا: "كما سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام".

وأشار الرئيس التركي في تغريدة لاحقة قائلا: "أقبل كافة أفراد الجيش المحمدي الأبطال المشاركين في عملية نبع السلام من جباههم، وأتمنى النجاح والتوفيق لهم ولكافة العناصر المحلية الداعمة والتي تقف جنبًا إلى جنب مع تركيا في هذه العملية، وفقكم الله وكان في عونكم".

وكان قد أعلن أردوغان في وقت ساق الأربعاء عن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، شرق الفرات.