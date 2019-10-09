روجرز لـCNN: الأتراك سيحاولون قتل أكبر عدد ممكن من الأكراد في سوريا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر الرئيس السابق للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك روجرز، في مقابلة مع CNN، من وقوع مذبحة ضد أكراد سوريا، وذلك في الوقت الذي تتأهب فيه تركيا لشن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، أنه أصدر توجيهات بإطلاق عملية عسكرية ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين" في شرق الفرات شمالي سوريا، في إشارة إلى المسلحين الأكراد الذين تصنفهم بلاده كـ"إرهابيين"، بينما كانت الولايات المتحدة تدعمهم وتتعاون معهم في محاربة تنظيم "داعش".

وقال النائب الجمهوري السابق مايك روجرز، في لقاء مع CNN حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من شمال سوريا، إن "الأتراك سيحاولون قتل أكبر عدد من الأكراد يستطيعون قتله، إنه جرح متقيح بالنسبة للأتراك منذ مدة طويلة".

وأضاف روجرز: "لقد دربنا الأكراد وأعطيناهم مهمة وقلنا لهم اذهبوا وافعلوا هذه الأشياء للقضاء على داعش، وتفاخر رئيس الولايات المتحدة بمدى سرعة تحركهم عبر سوريا للتخلص من داعش، وشكرا للأكراد الذين جعلوا ذلك ممكنا".

واعتبر روجرز أن هذه الأزمة "أسوأ بكثير" من كل الأزمات التي تواجهها الولايات المتحدة حاليا مثل الحرب التجارية مع الصين وتدخل روسيا في الشؤون الأمريكية، معتبرا أنها "كارثة من وجهة نظري".

وقال روجرز: "سيكون ذلك أكثر تدميرا وسيكون له تأثير على حلفائنا وعلى تفاعلنا في الشرق الأوسط، وستكون هناك عواقب للتخلي عن أشخاص كانوا موالين للولايات المتحدة وخاطروا بحياتهم في ظروف صعبة للغاية لخوض الحرب ضد داعش الذي يهدد الولايات المتحدة".