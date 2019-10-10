أكثر من 60 ألف نازح خلال 24 ساعة إثر الهجوم التركي شمال شرق سوريا

أتلانتا، الولايا المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت منظمة "لجنة الإنقاذ الدولية"، الخميس، عن نزوح أكثر من 60 ألف شخص في شمال شرق سوريا خلال 24 ساعة فقط، من العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي، الأربعاء، باسم "نبع السلام".

وقالت مديرة الاتصالات للجنة الإنقاذ الدولية في الشرق الأوسط ميستي بوسويل، في بيان، إنه "في الساعات الـ24 الماضية، أفادت التقارير أن حوالي 64 ألف شخص فروا من منازلهم في شمال شرق سوريا"، هربا من العملية العسكرية التركية.

وأضافت أنه "إذا استمر الهجوم، فمن المحتمل أن يتم نزوح ما مجموعه 300 ألف شخص إلى المخيمات والبلدات المنهكة بالفعل والتي ما زالت تتعافى من القتال ضد تنظيم داعش"، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على الأرض لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن هجوما على بعض الدول العربية والأوروبية التي انتقدت العملية العسكرية التركية. وقال أردوغان "على المملكة العربية السعودية أن تنظر في المرآة، من أوصل اليمن إلى هذه الحالة، ورئيس النظام في مصر على الأخص لا يحق له الكلام أبدا، فهو قاتل الديمقراطية في بلاده"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

كما هدد أردوغان الدول الأوروبية بإغراقها بملايين اللاجئين السوريين إذا وجهت الانتقادات لبلاده، قائلا: "إن حاولتم وصف عملية نبع السلام بالاحتلال، فإن عملنا سهل جدا، نفتح أبوابنا ونرسل إليكم 3.6 مليون لاجئ". وأضاف: "يا ترى كم سوريًّا احتضنتهم بعض البلدان العربية والأوروبية التي تنتقدنا؟ ننتظر إجابة على هذا السؤال".