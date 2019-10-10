وسط تنديد عربي.. تركيا: قطر تدعم عمليتنا العسكرية في شمال سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت تركيا، الخميس، أن قطر تدعم عملية "نبع السلام" العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال سوريا، وذلك وسط تنديد رسمي من غالبية الدول العربية بـ"العدوان" التركي على سيادة ووحدة الأراضي السورية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية بأن خلوصي أكار وزير الدفاع التركي زود نظيره القطري خالد بن محمد العطية، في اتصال هاتفي، بمعلومات عن العملية العسكرية التي أطلقتها القوات التركية في مناطق شرق الفرات السورية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وذكرت "الأناضول" أنه خلال الاتصال "أعلن الوزير القطري عن دعم بلاده لعملية نبع السلام"، بينما لم تصدر قطر بيانا رسميا بعد حول ما جرى في الاتصال. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، عقب ساعات قليلة من إعلان العملية العسكرية التركية.

وأفادت وكالة الأنباء القطري بأنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية لاسيما مستجدات الأحداث في سوريا"، لكنها لم تذكر صراحة أي دعم قطري العملية التركية.

وقال وزير الدفاع التركي، في اتصاله مع نظيره القطري، إن "العملية تأتي في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي، والحق المشروع في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة". وأضاف أن "العملية تجري في إطار احترام وحدة الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن القوات المشاركة في العملية "تستهدف التنظيم الإرهابي ومواقعه وآلياته وأسلحته فقط"، في إشارة إلى المسلحين الأكراد السوريين الذين كانت تدعمهم الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش.