دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قتل 8 أشخاص وجرح عشرات آخرون في أول أيام العمليات العسكرية التي أعلنت عنها تركيا في شمال سوريا وأطلقت عليها اسم "نبع السلام"، وفقا لمركز عمليات قوات سوريا الديمقراطية.

وبينت قوات سوريا الديمقراطية في البيان الذي نشرته مساء الأربعاء أن حصيلة القتلى ضمت ثلاثة من مقاتليها بالإضافة إلى خمسة مدنيين، لافتة إلى أنه جاء نتيجة القصف العشوائي للقوات التركية الذي استهدف القرى على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، عددا من مقاطع الفيديو على صفحتها الرسمية بموةقع التواصل الاجتماعي، تويتر، لعملياتها التي بدأت، الأربعاء.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت نشر فيه السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، مشروع قرار إطار عقوبات اقتصادية ضد تركيا على خلفية إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أروغان عن البدء بشن عمليا عسكرية في شمال سوريا أطلق عليها اسم "نبع السلام".

وفي مشروع القرار الذي يقدمه غراهام والسيناتور فان هولن، فإن العقوبات تستهدف كلا من الرئيس التركي ونائبه ووزير الدفاع الوطني ووزير الخارجية ووزير الاقتصاد ووزير التجارة بالإضافة على وزير الطاقة والثروات الطبيعية.