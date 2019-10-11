واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، تفاصيل التعزيزات العسكرية التي قررت إرسالها إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة أي تهديد إيراني، وبينها طائرات مقاتلة وصواريخ "باتريوت" و"ثاد".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إنه "بناء على طلب القيادة المركزية الأمريكية، وافق وزير الدفاع مارك إسبر على نشر قوات أمريكية إضافية ومعدات في المملكة العربية السعودية وتشمل: سربي طائرات مقاتلة، وبطاريتي صواريخ باتريوت الدفاعية، ووحدة نظام صواريخ ثاد الدفاعية".

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون: "كما ذكرنا، لا تسعى الولايات المتحدة إلى الصراع مع النظام الإيراني، لكننا سنحتفظ بقدرة عسكرية قوية في المنطقة مستعدة للرد على أي أزمة وستدافع عن القوات الأمريكية ومصالحها في المنطقة".

وتابع هوفمان بالقول إن وزير الدفاع الأمريكي أبلغ ولي العهد السعودي ووزير دفاعها الأمير محمد بن سلمان محمد بن سلمان بنشر قوات إضافية لضمان وتعزيز الدفاع عن المملكة العربية السعودية. وأوضحت مصادر أن عدد القوات الجديدة التي سيتم إرسالها يبلغ 1500 جندي أمريكي.